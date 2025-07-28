Кремль не ведет предметную подготовку к встрече с президентом США, заявил пресс-секретарь российского лидера

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Кремль не ведет предметной подготовки к встрече в сентябре в Китае президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако таких контактов нельзя исключать, если оба лидера одновременно окажутся в Пекине, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подготовки никакой предметной к этой встрече не ведется, потому что нет никаких согласованных контактов", - указал представитель Кремля.

Песков подтвердил планы Путина посетить Пекин в начале сентября. "Если так получится, что президент США примет решение тоже посетить Китай в эти же даты, то, конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать, если главы государств окажутся в одном городе", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

"Пока, - заключил Песков, - никаких конкретных ни наработок, ни действий по подготовке не ведется".

Британская газета The Times выступила с утверждением, будто на сентябрьском праздновании окончания Второй мировой войны в Китае возможна встреча лидеров сразу трех стран-победительниц - России, Китая и США. КНР будет широко отмечать 80-летие победы, и Путин получил приглашение посетить народную республику в эти дни. Прибудет ли Трамп в Пекин, неизвестно.