Беседу можно организовать за считаные часы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отсутствует в графике российского лидера Владимира Путина. Однако при необходимости он может быть организован за считаные часы, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока в графике нет разговора с президентом Эрдоганом, - рассказал представитель Кремля. - Но с нашими турецкими друзьями у нас есть возможность согласовывать разговоры на высшем уровне буквально за считаные часы".

"Как только до этого дойдет, разговор сможет оперативно состояться", - заметил Песков.

Эрдоган сообщал 25 июля о планах поговорить по телефону с российским и американским коллегами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о возможности их встречи по Украине в Стамбуле.