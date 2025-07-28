Президенты России и США не должны верстать черновые варианты, заявил пресс-секретарь главы российского государства

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа должна стать итогом подготовительной работы по вопросам украинского урегулирования. Верстать черновые параметры подходов к этому процессу на уровне лидеров стран нелогично, подчеркнул на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы по-прежнему считаем, что сначала нужно проделать работу на экспертном уровне, потому что оставлять вот эту работу - сложную, черновую - президентам абсолютно нелогично", - заметил он.

"Нужно подготовиться, нужно сверстать параметры урегулирования, а потом их фиксировать на высшем уровне. Но никак не наоборот", - подчеркнул представитель Кремля.

Трамп неоднократно заявлял о желании лично встретиться с Путиным. В последние месяцы в качестве основной темы таких контактов называется украинское урегулирование. В Кремле неоднократно отмечали, что российско-американский саммит должен закреплять итоги масштабной работы, а не открывать этот процесс.