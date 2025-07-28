Лавров назвал возмутительным отмену гастролей Гергиева в Италии

Глава МИД РФ отметил, что Рим оказался под влиянием неонацистов

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 28 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал возмутительным, что в Италии отменили гастроли народного артиста РФ Валерия Гергиева.

"Наше предпочтение всегда было участвовать в универсальных мероприятиях - и спортивных, и культурных. <...> Вот недавно отменили в Италии гастроли Валерия Гергиева с солистами Мариинского театра. Возмутительно", - сказал он, выступая на форуме "Территория смыслов".

"Италия, которая всегда была колыбелью культуры, оказалась тоже под влиянием, в общем, неонацистов, по большому счету, украинских, да и там в руководстве Италии тоже остались люди, которые в ООН, например, как и Германия, голосуют против резолюции о недопустимости героизации нацизма - и Германия, и Италия, и Япония голосуют против", - указал Лавров.

Гергиев должен был выступить в Казерте 27 июля в рамках фестиваля "Лето короля" с Филармоническим оркестром имени Верди города Салерно с участием солистов Мариинского театра. В программе были заявлены произведения Джузеппе Верди, Петра Чайковского и Мориса Равеля. Однако 21 июля дирекция Королевского дворца Казерты сообщила об отмене концерта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает дискриминационные попытки "отмены культуры", осуществляемые властями Италии "под диктат идейных последователей Бандеры".