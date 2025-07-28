Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками отметил, что российские системы ПВО надежно защищают небо над атомными станциями

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) одержимы идеей атак на Ростовскую, Курскую и Запорожскую АЭС, которые надежно защищены в том числе системами ПВО. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Ранее 27 июля врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью атаку БПЛА отразили в нескольких районах региона, включая город Волгодонск, где находится АЭС. Позже в пресс-службе атомной станции уточнили, что четыре энергоблока Ростовской АЭС работают в соответствии с графиком.

"Украинским нацистам очень хочется нанести России, нашим гражданам, огромный ущерб, взорвав или Запорожскую АЭС, или попытаться прорваться к Ростовской или Курской АЭС. Для них эти объекты являются маниакальными. Они как нелюди, которые живут последние дни, хотят за собой утащить огромное количество невинных людей от мала до велика, потому что такая их бесчеловечная натура", - сказал собеседник агентства.

По его словам, российские системы ПВО надежно защищают небо над атомными станциями.