Запад поставляет Киеву в огромном количестве беспилотные летательные системы разных видов, чтобы в боевой обстановке проверить их технические данные, подчеркнул первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июля. /ТАСС/. Ежедневные атаки беспилотниками южных регионов России, которые являются логистическим хабом для снабжения исторических территорий, направлены на испытание в боевых условиях новых БПЛА стран Запада. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Южные регионы России последние две недели ежедневно подвергаются атакам БПЛА, в результате повреждения получают жилые дома, автомобили, а также транспортная инфраструктура.

"Запад сегодня поставляет в огромном количестве различные беспилотные летательные системы разных видов, потому что технологии и техника совершенствуются и естественно сборка или целые комплекты поставляются на Украину для того чтобы в реальном времени, в боевой обстановке проверить их технические данные. Ростовская область является для них значимой территорией, так как регион является логистическим центром для снабжения исторических территорий, как и другие регионы юга РФ", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС об увеличении атак ВСУ на юг России.

По его словам, страны Запада заявляют о том, что Владимир Зеленский самостоятельно принимает решение о выборе в качестве целей поражения жилые кварталы городов, но, как отметил депутат ГД, системы поставленных Киеву БПЛА работают через Starlink, принадлежащей Илону Маску. Вместе с этим, Европейский Союз и страны НАТО также участвуют в наведении на цели этих беспилотников.

Ранее минобороны Великобритании отчиталось о поставке Украине 50 тыс. военных БПЛА менее чем за шесть месяцев, а также еще 20 тыс. БПЛА, переданных в рамках совместной коалиции под руководством Великобритании и Латвии. Также в ведомстве сообщили о намерении дополнительных закупок ракет для систем ПВО совместно с Германией.