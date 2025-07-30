По словам депутата Законодательного собрания Запорожской области, ни у агентства, ни у ООН нет рычагов воздействия на источники ядерной угрозы

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Подтверждения Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) факта атак ВСУ по Запорожской АЭС после очередного удара ждать бессмысленно и бесполезно, его не будет. Такое мнение высказал ТАСС эксперт в области атомной энергетики, советник главы Республики Крым, депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.

Ранее ВСУ ударили по пожарной части ЗАЭС и городу Энергодару. В результате массированного артиллерийского обстрела ВСУ в Энергодаре погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения. Сотрудники ЗАЭС продемонстрировали инспекторам МАГАТЭ последствия атак ВСУ. Как отметили на ЗАЭС, осмотр мест атак дает возможность инспекторам МАГАТЭ подтвердить факты ударов со стороны ВСУ.

"За период без малого три года, по настоящий момент, МАГАТЭ ни разу официально не подтвердило факты атак ВСУ на ЗАЭС. Можем ли мы надеяться, что после последних ударов украинской военщины что-то в этом плане изменится? Нет! Потому что подтверждение факта удара потребует, во-первых, признание украинского режима угрозой ядерной безопасности, а во-вторых, принятие мер реагирования по отношению к этой самой угрозе. Угрозу же надо нейтрализовать, а МАГАТЭ не в состоянии это сделать. У агентства нет ни действенных рычагов, ни инструментов, ни механизмов как влияния, так и непосредственного воздействия. Любые разговоры о ядерной безопасности при отсутствии таких реальных рычагов, инструментов и механизмов воздействия на источники ядерной угрозы - это пустая болтовня", - сказал Карчаа.

По его мнению, таких инструментов нет и у ООН, потому что любые действенные, эффективные механизмы воздействия (экономические, военные) на Украину будут заблокированы рядом стран: США, Великобританией, Францией.

"МАГАТЭ так ни разу и не заявила об источнике ударов. Это ненормально, потому что одна из основных функцией МАГАТЭ - контроль за реализацией исчерпывающих мер, направленных на обеспечение ядерной безопасности. И в этом смысле МАГАТЭ, при всем уважении к этому авторитетному институту, на мой взгляд, на практике не является эффективным инструментом, регулирующим эту проблему. Это, по сути дела, превращает МАГАТЭ в такой полуинструмент. Они фиксируют, выражают озабоченность, говорят правильные слова, призывают, только сделать ничего не могут", - отметил эксперт.