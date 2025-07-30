Пресс-бюро СВР РФ ранее сообщило, что США и Великобритания на тайной встрече решили выдвинуть посла в Лондоне на пост президента Украины

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Бывшему главкому ВСУ, послу Украины в Лондоне Валерию Залужному создают на Западе образ более приятный и привычный для современных европейцев. Об этом написал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Соединенные Штаты и Великобритания на тайной встрече на альпийском курорте решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины. По поступившей в СВР информации, встреча прошла с участием главы офиса президента Украины Андрея Ермака, руководителя Главного управления разведки украинского министерства обороны Кирилла Буданова и Залужного. На встрече участники также решили, что вопрос замены Владимира Зеленского назрел, указали в СВР.

"Залужному создают образ более приятный и привычный для современных европейцев. В соответствии с "европейскими ценностями", - прокомментировал Мирошник, снабдив пост вдохновленно задумчивым фото Залужного, опубликованным в журнале Vogue.