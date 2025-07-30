По словам сопредседателя координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП РФ, она компактная и построена на современных решениях

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Сценарий кибератаки, аналогичный произошедшему недавно в IT-инфраструктуре "Аэрофлота", неосуществим в отношении системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ), поскольку крупные, живущие десятилетия системы с большим объемом кода более уязвимы, чем компактная и изначально построенная на современных решениях архитектура ДЭГ. Об этом ТАСС заявил председатель территориальной избирательной комиссии ДЭГ, сопредседатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Олег Артамонов.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о возможных угрозах в связи с участившимися кибератаками на крупные российские компании, включая недавний инцидент с IT-инфраструктурой "Аэрофлота", Артамонов подчеркнул, что подобный сценарий исключен в системе ДЭГ. Он объяснил это принципиальными отличиями архитектуры: в отличие от крупных коммерческих систем, которые существуют десятилетиями, накапливают огромные объемы кода для обратной совместимости и обслуживают тысячи пользователей, система ДЭГ - мощная, но компактная и построена на современных решениях.

"Первые чаще всего оказываются уязвимы именно в силу своей масштабности и разнородности, как разросшийся на десятки квадратных километров город более уязвим, чем компактная крепость", - подчеркнул Артамонов.

Говоря о подготовке к предстоящему единому дню голосования, Артамонов отметил, что попытки внешнего воздействия на систему происходят на каждых выборах, однако серьезных последствий они не приносят. "Попытки [взлома системы ДЭГ] происходят в основном в первый день голосования: потом интерес у хакеров угасает. Но нарушений в работе, как-либо превосходящих то, что мы видели в предыдущие годы, мы не ждем", - сказал он.

Артамонов подчеркнул, что инфраструктура ДЭГ полностью готова к обеспечению устойчивой и безопасной работы. "Система ДЭГ в этом плане - одна из самых защищенных и надежных информационных систем среди находящихся сейчас в эксплуатации. Поэтому да, можно говорить, что инфраструктура ДЭГ полностью готова к проведению голосования даже под воздействием враждебных акторов", - заключил он.

Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе в единый день голосования пройдет в 24 субъектах РФ. В единый день голосования, 14 сентября, в 81 регионе страны пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний. Планируется замещение около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.