Стороны намерены обсудить российско-лаосское торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, а также глобальную повестку дня

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом.

Пресс-служба Кремля анонсировала обсуждение двумя лидерами актуальных вопросов российско-лаосского торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, обмен мнениями по глобальной повестке дня, а также принятие множества двусторонних документов.

Российский лидер активно поддерживает дипломатические отношения с государствами Юго-Восточной Азии. Сисулит неоднократно приезжал в Россию с официальными визитами. В 2024 году лидеры встречались два раза - 9 мая Путин принял в Кремле своего коллегу, посетившего Россию по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. В ходе встречи российский лидер в том числе напоминал, что в 2024 году государства отметили 30-летие подписания базового договора о дружбе и сотрудничестве, а также обращал внимание на процветающее гуманитарно-экономическое сотрудничество. А осенью того же года Путин и Сисулит провели встречу на полях саммита БРИКС в Казани.

Лаосский лидер уже находится в России. Накануне он встретился с председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым. Руководитель партии обратил особое внимание на то, что в 2025 году дипломатическим отношениям Москвы и Вьентьяна исполняется 65 лет. Медведев также констатировал дружественный и всесторонний характер взаимодействия двух государств.

Лидер Лаоса в интервью ТАСС 29 июля подчеркивал, что взаимодействие Лаоса и России прочное, ведь дружба двух государств проверена временем, а также поблагодарил РФ за помощь в очистке территории страны от следов войны.