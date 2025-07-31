Замглавы российского МИД отметил, что РФ всегда была привержена задачам ограничения гонки вооружений, поэтому могла бы "рассмотреть" любые идеи по данной тематике

ООН, 31 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и Россия в настоящее время не ведут переговоры о возможности ядерного разоружения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопросы российских журналистов.

"Сейчас их нет", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

Вершинин вместе с тем отметил, что РФ всегда была привержена задачам ограничения гонки вооружений, поэтому могла бы "рассмотреть" любые идеи по данной тематике. "В любом случае для нас приоритетом остается защита национальных интересов и нашей страны и, естественно, любой диалог должен строиться на учете взаимных интересов", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Ранее в июле президент США Дональд Трамп, комментируя по просьбе ТАСС перспективы заключения Вашингтоном и Москвой нового соглашения, идущего на смену Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают приступить в ближайшее время к обсуждению с Россией перспектив дальнейшего ядерного разоружения.