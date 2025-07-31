Как отметил министр, несостоявшееся выступление никак не прокомментировали в ОБСЕ

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Правозащитные структуры Европы молчат в связи с отменой концерта Валерия Гергиева. Об этом говорится в статье главы МИД РФ Сергея Лаврова "Полвека Хельсинкскому акту: ожидания, реальность, перспективы", опубликованной в "Российской газете".

"Тотальной зачистке подвергается информационное пространство на Украине, в Молдавии, многих странах ЕС. Против работающих там российских корреспондентов применяются репрессивные меры, среди которых - запрет участия в мероприятиях, "заморозка" банковских счетов, штрафы, травля, запугивание со стороны спецслужб, непродление аккредитации и занесение в стоп-листы, - обратил внимание Лавров. - В частности, во Франции мы столкнулись с отказами в аккредитации - еще с 2018 года, задолго до СВО - представителей RT и "Спутника" под предлогом того, что они являются "не СМИ, а рупорами российской госпропаганды". И это притом, что именно по инициативе Франции в Парижской хартии для новой Европы 1990 года было закреплено торжественное обещание всех участников ОБСЕ обеспечивать свободный доступ к любой информации как на своей территории, так и к той, которая происходит с территории других государств - участников ОБСЕ".

"Получается, что и это обещание было обманом и больше не действует, так как тоже пало жертвой культуры отмены" Той самой, под маркой которой в Европе пытаются отменить все русское, - сказал глава МИД РФ. - Свежий пример - отмена в последний момент концерта солистов Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в Италии. При этом в ОБСЕ - от генсекретаря до представителя по вопросам свободы СМИ и верховного комиссара по вопросам нацменьшинств - все как воды в рот набрали".