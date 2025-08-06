Кортеж выехал с территории Внуково-2 на фоне сообщений о прибытии Уиткоффа

Автомобили следуют в сторону Москвы

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Правительственный кортеж, предположительно, со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом выехал с территории аэропорта Внуково, передает корреспондент ТАСС.

Кортеж следует в сторону Москвы.

Самолет Bombardier Global 7500 вылетел накануне из международного аэропорта Форт-Лодердейл - Голливуд в штате Флорида. Борт некоторое время назад произвел посадку в Москве.

Несколько источников ТАСС, в том числе с американской стороны, сообщали, что визит спецпосланника американского лидера в Россию можно ожидать 6 августа. Трамп ранее также заявил, что Уиткофф может поехать в РФ на этой неделе, в среду или четверг. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не исключает возможность встречи Владимира Путина и Уиткоффа.