ТАСС: встреча Путина и Трампа может пройти в одной из арабских стран

Такие возможности обсуждались, указал источник

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в одной из арабских стран. Об этом заявил ТАСС источник.

"Обсуждались возможности [проведения саммита] в одной из арабских стран", - сказал собеседник агентства.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран в ближайшие дни. В качестве ориентира была выбрана следующая неделя, точная дата саммита будет определена по результатам подготовки.

В тот же день Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная.

Заявления о готовящемся саммите были сделаны после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, где его принял Путин. Беседа продолжалась около 3 часов.