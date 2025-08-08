8 августа, 11:57,
обновлено 8 августа, 12:12

ТАСС: встреча Путина и Трампа может пройти в одной из арабских стран

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Михаил Климентьев/ ТАСС
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
© Михаил Климентьев/ ТАСС
Такие возможности обсуждались, указал источник

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в одной из арабских стран. Об этом заявил ТАСС источник.

"Обсуждались возможности [проведения саммита] в одной из арабских стран", - сказал собеседник агентства.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран в ближайшие дни. В качестве ориентира была выбрана следующая неделя, точная дата саммита будет определена по результатам подготовки.

В тот же день Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная.

Заявления о готовящемся саммите были сделаны после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, где его принял Путин. Беседа продолжалась около 3 часов. 

