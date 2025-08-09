Это "стало ответной мерой на очередное сокращение под надуманным предлогом российского дипломатического присутствия" в республике, подчеркнул директор Консульского департамента Алексей Климов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Министерство иностранных дел РФ подтверждает, что с 29 августа 2025 года отзывает согласие на функционирование Генерального консульства Польши в Калининграде. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

"11 июля до польской стороны было доведено наше решение о закрытии Генконсульства Польши в Калининграде [29 августа]. Оно стало ответной мерой на очередное сокращение под надуманным предлогом российского дипломатического присутствия в этой стране и отзыв польскими властями согласия на функционирование Генконсульства России в Кракове, - указал он. - В очередной раз подчеркиваем: российская дипломатия неизменно исходит из того, что ни один недружественный выпад против нашей страны не останется без надлежащей реакции и последствий".

Климов отметил, что закрытие российского консульского учреждения в Кракове привело к росту нагрузки на сотрудников консульского отдела Посольства России в Польше и Генконсульства России в Гданьске. Он также добавил, что консульские сотрудники в Польше эффективно справляются с возложенными на них функциями.

"Россияне, ранее подавшие заявления на паспорт или истребование документов в ныне закрытом Генконсульстве России в Кракове, могут получить готовые документы без предварительной записи в консульском отделе Посольства России в Польше, - продолжил Климов. - Кроме того, по вопросам совершения консульских действий соотечественники вправе обратиться в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации за пределами Польши".

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.