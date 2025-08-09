Завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова напомнил, что исторически на Аляске никогда не был ни один руководитель России, тем более с официальным визитом для проведения такого уникального саммита

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Выбор Аляски в качестве места встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа серьезно меняет восприятие отношений двух стран. До этого регион не посещал ни один российский лидер, что делает предстоящий саммит уникальным, указал в беседе с ТАСС заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

"Мне кажется, это стало неожиданностью для всех россиян, - сказал Кошкин, комментируя выбор места проведения саммита. - И, откровенно говоря, это серьезно изменяет в нашем когнитивном восприятии отношения двух стран". "Мы постоянно читаем, что Америка находится за океаном. А тут мы, оказывается, почти руки можем пожать - между нами всего чуть более 3 км", - добавил он.

Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает провести встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров на Аляске 15 августа подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он также заявил журналистам, что Россия и США - близкие соседи и граничат друг с другом. Представитель Кремля назвал "вполне логичным", чтобы российская делегация "просто перелетела через Берингов пролив и чтобы именно на Аляске был проведен столь важный и ожидаемый саммит лидеров двух стран".

Кошкин напомнил, что исторически на Аляске "никогда не был ни один руководитель России, тем более с официальным визитом для проведения такого уникального саммита". "Путин едет на американскую территорию. Это уникально, потому что тут же мы приглашаем президента Соединенных Штатов прибыть на территорию нашей страны. Ход необычный для нас и для всего мира, такого еще вчера мы не могли бы предположить", - уверен Кошкин. Он напомнил, что накануне в качестве возможной площадки для встречи двух лидеров активно обсуждался Ближневосточный регион и другие варианты.

Сам факт личной встречи Путина и Трампа станет позитивным шагом навстречу улучшению отношений России и США, уверен эксперт. "Не надо забывать, что Арктика - это пересечение экономических путей. В принципе уже всем стало понятно, даже в Вашингтоне, что односторонние санкции, которые накладываются на Россию, уже начинают сказываться на экономике Соединенных Штатов, не говоря о мировой экономике. Так что рестрикции становятся все менее перспективными, в отличие от совместного развития многих экономических проектов, на чем делает акцент и сам Трамп", - указал Кошкин.

Он отметил, что Россия со своей стороны демонстрирует нацеленность на результат и открытость к диалогу. "Речь идет о готовности решить проблему обеспечения прежде всего национальной безопасности России. Все это связано с позициями, отраженными в нашем меморандуме [по Украине], - сказал Кошкин. - А мы видим желание Трампа прекратить кризис вокруг Украины".