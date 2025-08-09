Они приложат такие усилия за счет провокаций и дезинформации, указал глава РФПИ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Некоторые страны, желающие продолжения конфликта на Украине, попытаются сорвать предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа титаническими усилиями за счет провокаций и дезинформации. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Рядом стран, заинтересованных в продолжении конфликта, будут предприняты титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу президента Путина и президента Трампа", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает провести встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров на Аляске 15 августа подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.