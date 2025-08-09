Кроме того, Аляска "является символом общей истории двух стран", подчеркнул проректор Дипломатической академии МИД РФ

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят в ходе встречи на Аляске весь комплекс вопросов двусторонних отношений и мировой политики, включая Украину. Такое мнение высказал ТАСС проректор Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович.

"Решение о проведении саммита президентов на Аляске носит глубоко символический характер. Безусловно, согласившись приехать в США, президент Владимир Путин демонстрирует уважение своему американскому коллеге, - сказал Карпович. - Но и Дональд Трамп полностью отказался от прежних подходов Запада, пригласив российского коллегу к себе в гости и разрушив линию на бойкот Москвы".

Кроме того, Аляска "является символом общей истории двух стран", отметил он.

"Демонстрация того факта, что Россия и США связаны единой судьбой, не может не создавать особую атмосферу вокруг этой встречи, - подчеркнул эксперт. - Очевидно, что разговор пойдет не только вокруг Украины, но и вокруг всего комплекса вопросов, связанных с нашими двусторонними отношениями и мировой политикой".