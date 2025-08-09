МИД РФ: нормализация отношений Баку и Еревана стартовала при содействии России

В регионе был дислоцирован российский миротворческий контингент, внесший незаменимый вклад в стабилизацию обстановки, отметила официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Нынешний этап армяно-азербайджанской нормализации стартовал при непосредственном содействии и центральной роли России принятием трехстороннего заявления на высшем уровне от 9 ноября 2020 года. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с переговорами лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне.

"Уместно напомнить, что нынешний этап армяно-азербайджанской нормализации стартовал при непосредственном содействии и центральной роли России принятием трехстороннего заявления на высшем уровне от 9 ноября 2020 года о прекращении огня и всех боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. В регионе был дислоцирован российский миротворческий контингент, внесший незаменимый вклад в стабилизацию обстановки. Всегда будем помнить наших миротворцев, погибших при исполнении служебного долга", - подчеркнула дипломат.

Москва позитивно оценивает встречу руководства Армении и Азербайджана в Вашингтоне при посредничестве американской стороны. Россия надеется, что это поможет продвижению мира, заявила Захарова.

"Последовательно поддерживаем все усилия, способствующие достижению данной ключевой для региональной безопасности цели. В связи с этим встреча лидеров южнокавказских республик в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки. Надеемся, что данный шаг поможет продвижению мирной повестки дня", - отметила дипломат.

Примирение Азербайджана и Армении должно основываться на балансе интересов и быть вписано в региональный контекст, подчеркнула Захарова.

"Важнейшее значение в установлении мира между двумя южнокавказскими республиками будет иметь подписание и вступление в силу соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Примирение двух стран должно быть вписано в региональный контекст и основываться на балансе интересов и безусловном уважении приоритетов сторон и соседних государств" - отметила дипломат.

Решения на Южном Кавказе

Россия дополнительно проанализирует вашингтонские заявления, которые касаются разблокирования региональных коммуникаций на Южном Кавказе. В этой сфере остаются актуальными трехсторонние договоренности с участием РФ, говорится в комментарии Захаровой.

"Дополнительно проанализируем вашингтонские заявления, касающиеся разблокирования региональных коммуникаций. В этой сфере остаются актуальными трехсторонние договоренности с участием России, из которых ни одна из сторон не выходила, - указала дипломат. - Важно учитывать и фактор членства Армении в едином таможенном пространстве ЕАЭС, в частности в отношении организации транзитных грузоперевозок через территорию республики. Нельзя игнорировать и тот факт, что граница Армении с Ираном охраняется российскими пограничниками, размещенными в соответствии с межгосударственным договором от 30 сентября 1992 года".

Подключение внешних сил к поиску решений на Южном Кавказе не должно создать новых разделительных линий, вопросы региона оптимально решать силами внутренних игроков и соседей, подчеркнула Захарова.

"Оптимальный вариант для решения проблем Южного Кавказа заключается в поиске и дальнейшей реализации решений, выработанных самими странами региона при поддержке их непосредственных соседей - России, Ирана, Турции. Подключение внерегиональных игроков должно работать на укрепление мирной повестки и не создавать дополнительных трудностей и разделительных линий", - указала дипломат.