РИМ, 9 августа. /ТАСС/. Русофобия итальянского правящего класса стала препятствием для проведения встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Риме. Об этом заявил посол РФ в республике Алексей Парамонов в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, Италия вполне могла бы быть местом для встречи двух лидеров благодаря "хорошей инфраструктуре, преобладающим уважительным и дружеским настроениям итальянцев в отношении России и опыту проведения важнейших многосторонних и двусторонних мероприятий".

Парамонов отмечает, что встреча такого уровня легко могла бы вывести Италию в первую гильдию международной политики. "Что же помешало? Увы, все та же русофобия правящего класса, политическая близорукость и однобокая, ущербная внешнеполитическая линия, которая, начиная с правительства [итальянского экс-премьера] Марио Драги и вопреки собственной дипломатической традиции, закрепила Италию на позиции конфронтации с Москвой, бессмысленной "поддержки Украины на 360 градусов" и полного отказа от диалога", - пояснил посол.

После того как 7 августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон согласовали договоренность о встрече лидеров РФ и США в ближайшие дни, американский телеканал Fox News со ссылкой на источники утверждал, что в качестве места для проведения саммита рассматривался Рим. По утверждениям западных СМИ, данный вопрос обсуждался в ходе телефонного разговора Трампа с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, состоявшегося 7 августа. Однако информированный источник опроверг ТАСС, что встреча готовится в Риме, и исключил Европу в качестве места для ее проведения.

Впоследствии Трамп в Truth Social объявил, что рассчитывает провести встречу с российским коллегой на Аляске 15 августа. Затем место и дату саммита подтвердил Ушаков.