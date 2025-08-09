Первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам назвал такой шаг удачным

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Выбор Аляски для проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа можно считать удачным и неожиданным, он нивелирует воздействие Европы на переговоры. Такое мнение выразил первый заместитель председателя комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.

"Конечно, необходимо было <...> провести личную встречу. Она согласована. Место проведения для меня было неожиданным - Аляска. Думаю, что для многих это был очень неожиданный вариант. <...> С точки зрения наших двусторонних отношений мы - соседи. Нас с Америкой в районе Аляски отделяет всего лишь 80-90 километров, а в самых близких местах между нашими островами до 4 километров. Логистика такая, что вопросы получения разрешения для пролета, допустим, через Европу, другие страны, отпадает сам по себе. Это нам не нужно. А также мы находимся далеко от Европы", - сообщил Джабаров в комментарии телеканалу "Россия-24".

Также, по его словам, выбор Аляски как места проведения саммита Путина и Трампа был удачным с точки зрения воздействия на переговорный процесс третьих стран.

"Здесь мы далеко и от Украины, от Западной Европы, есть возможность спокойно обсудить все насущные проблемы. Думаю, волнения, которые сейчас высказывают некоторые западные журналисты, западная пресса, все это настроено по-русофобски. Они считают, что Путин может оказать влияние на Трампа. Но это ерунда - никто ни на кого влияние оказывать не будет: два лидера в спокойной обстановке без давления будут обсуждать насущные вопросы", - сообщил Джабаров.

Кроме того, он отметил, что рано или поздно встреча двух лидеров должна была состояться, потому что две великие державы должны поддерживать контакт, что в интересах всего мира.