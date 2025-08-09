Алексей Зайцев, в частности, упомянул открытие в марте 2024 года в городе Кучова тактической авиабазы Североатлантического альянса

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Наращивание военной инфраструктуры Североатлантического альянса наблюдается на территории Албании в последние годы. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Албании Алексей Зайцев.

"На протяжении последних лет в Балканском регионе в целом и в Албании в частности наблюдается наращивание военной инфраструктуры НАТО. В этом ряду - открытие в марте 2024 года в городе Кучова (Центральная Албания) тактической авиабазы НАТО. Проводится модернизация транспортной, морской инфраструктуры, в том числе под нужды Объединенных военно-морских сил НАТО", - сказал дипломат.

Как отметил посол, российская сторона не раз обращала внимание стран НАТО, в том числе Албании, на необходимость выстраивания равной и неделимой архитектуры безопасности в Евразии. "Считаем, что реализация российской флагманской инициативы - Большого евразийского партнерства как контура общего развития, стабильности, мира и процветания как нельзя лучше отвечает этой задаче", - указал он.

По словам дипломата, ядро этой инициативы могут составить Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотрудничества, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, а также другие региональные площадки, инициативы и организации в области экономического развития и безопасности.

Большое евразийское партнерство - инициатива президента РФ Владимира Путина, которую он выдвинул в послании Федеральному собранию в 2015 году. Она включает формирование широкого интеграционного контура на Евразийском континенте. В основе партнерства - содействие построению справедливого полицентричного миропорядка с равноправным и взаимовыгодным экономическим сотрудничеством.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.