Алексей Зайцев отметил, что республика поддается политической конъюнктуре Запада в сфере противодействия неонацизму

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Албания признает, что Советский Союз сыграл решающую роль в победе над нацистами, но сейчас поддается политической конъюнктуре Запада в сфере противодействия неонацизму. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Албании Алексей Зайцев.

"Албанское общество и по сей день с уважением относится к историческим итогам Второй мировой войны, признает решающий вклад СССР и Красной армии в разгром нацизма и последующее освобождение Европы от коричневой чумы, - сказал он. - В то же время, являясь кандидатом на вступление в ЕС, официальная Тирана активно следует западным курсом, голосуя после 2022 г. вместе со странами - членами ЕС против ежегодно вносимого Россией и другими соавторами проекта резолюции Генассамблеи ООН "О борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом".

"Мы считаем, что откровенная политизация, сопровождающая принятие таких важных документов, лишь осложняет международное сотрудничество в сфере противодействия неонацизму, расизму и ксенофобии и противоречит реальному историческому опыту, объединяющему наши народы, - подчеркнул посол. - Рассчитываем, что память о великом подвиге советского и других народов, внесших вклад в разгром нацизма и фашизма, будет сохраняться вне зависимости от текущей политической конъюнктуры".

При этом Зайцев напомнил, что СССР и Албания в лице Национального освободительного фронта под руководством албанских коммунистов стояли по одну сторону в годы Второй мировой войны, входили в состав антигитлеровской коалиции и вместе приближали победу над фашизмом в Европе. По его словам, эта общая победа над сильным и беспощадным врагом послужила прочной основой для тесного сотрудничества и взаимодействия двух стран в послевоенные годы.

"Здесь продолжают функционировать антифашистские ветеранские организации, а сами идеи нацизма, фашизма, героизации нацистских деятелей и коллаборационистов не находят поддержки в обществе, - рассказал дипломат. - Сохраняются памятники национальным героям-борцам с оккупантами, проводятся памятные мероприятия, посвященные событиям Второй Мировой войны".

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.