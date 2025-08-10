Посол России: в Албании не осмеливаются выступить за нормализацию отношений с РФ

По словам Алексея Зайцева, в республике в этом контексте российское государство чаще представляют как помеху для движения страны и других государств Западных Балкан в Евросоюз

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Политические силы Албании не осмеливаются выступить за нормализацию отношений с Россией. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Албании Алексей Зайцев.

"На сегодняшний день в Албании, пожалуй, нет политических сил, которые могли бы осмелиться открыто выступить за нормализацию отношений с Россией и развитие сотрудничества с нашей страной. Официальная Тирана ориентирована на Запад", - отметил дипломат.

По его словам, в Албании в этом контексте Россию чаще представляют как помеху для движения страны и других государств Западных Балкан в Евросоюз. "Наша страна выставляется в качестве дезинформатора и пропагандиста. Это, разумеется, не соответствует действительности, мы выступаем за свободу выражения мнений и стараемся показать любую ситуацию во всей ее многогранности", - подчеркнул Зайцев.

Посол указал, что РФ, несмотря на политическую конъюнктуру, последовательно выступает за поддержание и развитие гуманитарных связей с Албанией: сохраняет контакты с Обществом дружбы "Албания - Россия" и местным отделением Международного движения русофилов, приглашает албанскую молодежь к участию в российских молодежных и образовательных инициативах, культурных проектах. "На регулярной основе проводим в Тиране кинопоказы современных российских фильмов, организуем мероприятия, приуроченные к памятным и юбилейным датам в истории нашей страны", - добавил он.

Отвечая на вопрос о российской общине, дипломат отметил, что в Албании постоянно проживают несколько сот граждан РФ, в основном по семейным или рабочим обстоятельствам. Также здесь есть выходцы из стран СНГ, сохраняющие культурную и языковую связь с Россией.

С началом специальной военной операции на Украине, по словам Зайцева, "албанские власти солидаризировались с коллективным Западом, осудили действия РФ и поддержали антироссийские санкции ЕС". "Отдельные материалы в СМИ носят русофобский характер", - отметил посол. При этом он подчеркнул, что на бытовом уровне отношение к россиянам остается доброжелательным. "В адрес посольства обращений с жалобами на нарушение прав от соотечественников не поступало. Тем не менее в диппредставительстве действует горячая линия, на которую при необходимости может обратиться любой российский гражданин. В случае таких обращений будем реагировать соответствующим образом", - добавил он.