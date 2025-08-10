Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "взаимоотношения Банковой и брюссельской бюрократии уже похожи на некрофилию, и она отличается ярой взаимностью сторон"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Декларация европейских лидеров о переговорах по Украине является "очередной нацистской листовкой", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Офис Зеленского" опубликовал совместное заявление лидеров некоторых стран ЕС и Урсулы фон дер Ляйен, в котором призывает к прекращению огня. Но не того, который будет достигнут прекращением поставок вооружений киевским террористам, - написала дипломат в своем Telegram-канале. - Наоборот, в очередной нацистской листовке утверждается, что успеха в достижении мира на Украине якобы можно добиться только при давлении на Россию и поддержке Киева".

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, "взаимоотношения Банковой (в Киеве на этой улице располагается офис президента Украины - прим. ТАСС) и брюссельской бюрократии уже похожи на некрофилию, и она отличается ярой взаимностью сторон".

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что рассчитывает провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в американском штате Аляска 15 августа. Затем дату и место проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, Путин и Трамп, "несомненно, сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса". Как подчеркнул Ушаков, Кремль ожидает, что следующая после переговоров на Аляске встреча двух лидеров пройдет на российской территории.