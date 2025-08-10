Президент России Владимир Путин на уходящей неделе в разные дни принимал в торжественной обстановке двух иностранных лидеров. Но еще больше внимания было приковано к визитам в Кремль двух эмиссаров - помощника премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджита Довала (на фоне американских пошлин в отношении республики) и, особенно, спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа.

Приезд последнего в Москву в среду начался с дегустации чебурека в Зарядье, а закончился договоренностью о саммите лидеров двух стран на Аляске. Но об этом сенсационном результате стало известно позднее.

ТАСС собрал главные события президентского графика и заявлениям Путина за последние семь дней.

На Север через Северо-Восток

О дате и месте саммита - 15 августа на Аляске - президент США Дональд Трамп объявил в ночь на субботу по московскому времени. В Кремле это подтвердили ночью же и объяснили выбор соседством двух стран - российской делегации достаточно будет перелететь Берингов пролив. А следующий после Аляски саммит можно будет провести на российской территории, "соответствующее приглашение президенту США уже передано", сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Путин - первый российский лидер, кто ступит на землю Аляски, считая и времена, когда эта территория принадлежала Российской империи. Кстати, граничащую с Аляской российскую Чукотку нынешний глава государства впервые посетил тоже совсем недавно - в январе 2024 года.

Многие успели отметить символическое значение исторического бэкграунда у места проведения саммита. Сам Путин еще в начале 2000-х упоминал этот северный регион в том ключе, что в россияне лучше всего знают два штата США - Техас, схожий с РФ по ряду параметров, и Аляску, которую Россия когда-то продала США. Идею же "отмены покупки" российский лидер никогда не поддерживал и во время прямой линии в 2014 году так ответил пенсионерке, предложившей вернуть штат: "Фаина Ивановна, дорогая, зачем вам Аляска? У нас северная страна, 70% нашей территории сегодня относятся к районам Севера и Крайнего Севера. Аляска - разве Южное полушарие? Тоже холодно там, давайте не будем горячиться. Придется им там "северные" платить..."

Конкретное место на Аляске, где соберутся лидеры, пока не называется. Это будет их первая встреча с момента возвращения Трампа в Белый дом в январе текущего года.

Официально саммит был заявлен как двусторонний, хотя в СМИ были публикации о возможных планах Белого дома пригласить туда и Владимира Зеленского. Сам Путин в четверг заявил журналистам, что в целом-то и не против встречи с Зеленским, "но для этого должны быть созданы определенные условия". "А вот до создания таких условий, к сожалению, пока далеко", - подчеркнул президент РФ.

На вопрос, кто был инициатором их саммита с Трампом, Путин ответил: "Заинтересованность была проявлена с обеих сторон. Кто там какое слово сказал первым - это уже не имеет значения".

По телефону и очно

Об итогах контактов с Уиткоффом и о предстоящем саммите с Трампом Путин информировал друзей и партнеров России в серии телефонных разговоров. С четверга по первую половину дня воскресенья Кремль сообщил о беседах российского президента с лидерами (в хронологическом порядке) ЮАР, Узбекистана, Казахстана, Китая, Белоруссии, Индии, Бразилии и Таджикистана. Все высказались в поддержку урегулирования украинского кризиса.

Еще один международный телефонный контакт состоялся у Путина в начале недели, до новостей по американскому треку - беседа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Что касается очных переговоров Путина на этой неделе, то в среду его гостем стал Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, посетивший Россию с госвизитом. Переговоры прошли в залах Большого Кремлевского дворца, куда Путин переместился из "рабочего" Первого корпуса Кремля после встречи с Уиткоффом.

Верховный правитель Малайзии султан Ибрагим и президент РФ Владимир Путин © Михаил Терещенко/ ТАСС

"Я трижды посещал Малайзию, и у меня самые добрые впечатления и воспоминания о посещении вашей страны. Я уже не говорю про природу, которая уникальна, сказочна", - обратился Путин к своему собеседнику в начале встречи. Президент РФ уверен, что в свою очередь знакомство с Москвой тоже доставит правителю Малайзии удовольствие.

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян и президент РФ Владимир Путин © Алексей Никольский/ POOL/ ТАСС

Днем позже в интерьерах Большого Кремлевского дворца Путин принимал президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида бен Султана Аль Нахайяна. "Мы придаем особое значение отношениям с Объединенными Арабскими Эмиратами. Это дружественная для нас страна", - сказал, в частности, президент РФ.

Обратный и прямой инжиниринг

Остальные публичные мероприятия у Путина на этой неделе носили внутрироссийский характер.

В понедельник с докладом в Кремле был глава ДНР Денис Пушилин. Обсуждали, в частности, проблему с водоснабжением - в Донецке воду по-прежнему дают на несколько часов раз в три дня, в Мариуполе - раз в два дня. Путин констатировал, что пока не заработал на полную мощность недавно построенный водовод.

Глава ДНР Денис Пушилин и президент России Владимир Путин © Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

"Но есть и другая проблема, о которой мне правительство докладывает, - большие потери воды в ходе перемещения этих ресурсов", - сказал президент. Пушилин подтвердил, что водопотери доходят местами до 60%, в основном, из-за износа сетей и прорывов труб - ежедневно таких аварий устраняется по 100 и более.

Во вторник Путин обсуждал в Кремле с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым развитие технологического потенциала страны. Президент отметил, что на первом этапе - после введения большого количества санкций - Россия совершенно обоснованно занималась так называемым обратным инжинирингом, но лидерства таким путем не добиться.

"Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах. И сейчас у нас и уровень технологического развития, и состояние экономики позволяют это делать", - сказал Путин.

В среду вечером, после встреч с Уиткоффом и малазийским правителем, Путин по видеосвязи принял участие в открытии ряда новых объектов в регионах России - набережной в Комсомольске-на-Амуре, зоопарка в Перми, путепровода в Брянской области, детского сада в Челябинской области и школы в Дагестане. Церемония была приурочена к приближающемуся Дню строителя (10 августа).

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

"Всем известно: если в городе, поселке или селе идет активное строительство - значит, здесь есть перспективы развития, и эти планы претворяются в жизнь", - сказал Путин, поздравляя строителей с профессиональным праздником.