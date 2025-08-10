Среди прочих мер, предложили установить диспансерное наблюдение за пациентами с таким диагнозом

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Депутаты Госдумы рекомендовали правительству включить ожирение в перечень социально значимых заболеваний. Об этом указано в резолюции по итогам круглого стола на тему проблемы ожирения в России, организованного партией "Новые люди", документ есть в распоряжении ТАСС.

"Направить в правительство РФ предложение о включении ожирения в Перечень социально значимых заболеваний", - указано в тексте резолюции.

Среди прочих мер, депутаты рекомендовали Минздраву установить диспансерное наблюдение за пациентами с диагнозом ожирение, а также вести их учет. Кроме того, было предложено создать межведомственную рабочую группу по выработке актуального меню школьных буфетов.

В документе указано, что распространение ожирения в России и мире усугубила самоизоляция во время пандемии коронавирусной инфекции. В 2024 году в России такой диагноз зафиксирован у более трех млн человек. Отмечается, что ожирение является базой для развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа, онкологических заболеваний, болезней опорно-двигательного аппарата, нарушений репродуктивной функции и прочих.