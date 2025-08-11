Рябков: Россия обеспечит безопасность Калининградской области всеми средствами

Командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью ранее заявил о возможности атаки на регион

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Безопасность Калининградской области будет обеспечиваться Россией всеми необходимыми средствами. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в связи с угрозами НАТО в отношении Калининграда.

"Калининградская область - неотъемлемая и никоим образом не подлежащая никакому обсуждению в данном контексте часть нашей страны. Всеми необходимыми средствами мы будем обеспечивать ее безопасность", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил о возможности атаки на Калининград.