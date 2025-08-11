"Отрезвляющий эффект" для Запада и реакция на шантаж. О чем заявили в МИД России

Россия никогда не смирится с методами шантажа и давления оппонентов, не идет на эскалацию первой и будет действовать в сфере размещения ракет средней и меньшей дальности (РСМД) на упреждение для гарантированного обеспечения своей безопасности. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия-24".

Он также отметил, что Запад воспринял сигнал России о выходе из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, это имело отрезвляющий эффект.

ТАСС собрал основные заявления замглавы МИД.

О защите интересов

Россия никогда не смирится с методами шантажа и давления оппонентов: "Мы отвечаем на то, что для наших противников и оппонентов приемлемо как попытка нажима, давления, шантажа, диктата в отношении России. Мы с этим никогда не смиримся".

Россия будет действовать на упреждение в сфере РСМД для гарантии своей безопасности: "Есть варианты, когда нужно сыграть на упреждение, когда нужно предвосхитить какие-то шаги, которые может потенциальный противник предпринять, и тогда это тоже, безусловно, делается и будет делаться".

О реакции Запада на отмену моратория на РСМД

Госсекретарь США Марко Рубио не обращался к Москве в связи с выходом России из моратория по РСМД: "Звонка Рубио не было, и, по большому счету, мы и не ожидали, что это будет".

Запад воспринял сигнал России о выходе из моратория по РСМД, это имело отрезвляющий эффект: "У нас есть вполне достоверные источники, подтверждающие, что результат искомый достигнут, эффект отрезвляющий имеет место".

Заявление российского МИД о выходе из моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности "содержит целый ряд конкретных и даже специализированных отсылок к тому, что происходит вокруг". Поэтому те, "кому это положено с точки зрения служебных обязанностей в тех или иных структурах, также замыкающихся на военную сферу и безопасность на Западе, очень четко отследили и зафиксировали".

О защите Калининградской области

Безопасность Калининградской области будет обеспечиваться Россией "всеми необходимыми средствами" несмотря на угрозы НАТО: "Калининградская область - неотъемлемая и никоим образом не подлежащая никакому обсуждению в данном контексте часть нашей страны".

О недопустимости импульсивных решений