Замглавы МИД России назвал импульсивность США в вопросе "дополнительным осложняющим фактором"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Россия не принимает импульсивных решений и не станет играть на искусственное повышение ставок в сфере контроля над вооружениями. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы имеем такие темпы изменений и перемен, которые вообще и представить себе было невозможно еще несколько лет назад. Импульсивность принятия тех или иных решений [со стороны США], конечно, не помогает. Конечно, это дополнительный осложняющий фактор", - отметил он, отвечая на вопрос, фиксируется ли импульсивность или эмоциональность в действиях нынешней американской администрации.

"Но с нашей стороны никакой импульсивности нет. У нас последовательность, твердость, хладнокровие, холодный расчет и просчет вариантов на глубину. Мы будем делать все для того, чтобы не играть на искусственное повышение ставок, не давать волю чувствам в плохом смысле слова. В этой сфере невозможно поддаваться эмоциям, нам надо быть весьма и весьма ответственными и действовать так, чтобы шансы на продуктивный результат увеличивались, а не стремились к нулю", - подчеркнул Рябков.