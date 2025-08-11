Председатель СЖР назвал гибель журналистов Al Jazeera в Газе циничным убийством

Владимир Соловьев выразил соболезнования семьям и коллегам погибших журналистов и операторов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Смерть четырех журналистов телеканала Al Jazeera в Газе в результате атаки Израиля является циничным и целенаправленным убийством представителей СМИ. Об этом заявил ТАСС глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

"Журналисты Al Jazeera находились в палатке для СМИ у главных ворот больницы "Аш-Шифа" в Газе, когда в нее прилетел снаряд. Погибли корреспонденты Анас аш-Шариф и Мухаммед Крейка, а также трое операторов. Израильские власти утверждают, что целью удара был Анас аш-Шариф, якобы являющийся главой ячейки ХАМАС, хотя он аккредитованный журналист телеканала. <…> Таким образом, это целенаправленное, циничное убийство представителей СМИ. Это недопустимо и возмутительно", - сказал он.

Соловьев добавил, что по остальным четырем погибшим журналистам у Израиля комментариев нет. "Соболезнования семьям и коллегам погибших журналистов и операторов", - отметил глава СЖР.

Ранее катарская медиасеть проинформировала о гибели в Газе четырех своих сотрудников в результате израильского удара. Жертвами атаки стали репортеры Анас аш-Шариф и Мухаммед Крейка, а также два оператора. Позже список погибших пополнил еще один оператор канала. В момент израильского обстрела, осуществленного незадолго до полуночи по местному времени с применением беспилотника, они находились в палатке для журналистов, расположенной у входа в больницу "Аш-Шифа". Всего при бомбардировке погибли семь человек.

Армия Израиля в свою очередь заявила, что ликвидировала "террориста Анаса аш-Шарифа, выдававшего себя за журналиста телеканала Al Jazeera". По версии военных, он возглавлял один из отрядов палестинского движения ХАМАС и "отвечал за ракетные обстрелы израильских мирных жителей и военнослужащих".