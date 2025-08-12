Премьер-министр России отправится в республику 14 августа

БИШКЕК, 12 августа. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе визита 14 августа в Киргизию встретится с президентом Садыром Жапаровым, главой кабмина Адылбеком Касымалиевым, а также примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕПМС). Об этом сообщила пресс-служба киргизского правительства.

"В рамках предстоящего официального визита запланированы двусторонние переговоры с председателем кабинета министров, руководителем Администрации президента Кыргызской Республики Адылбеком Касымалиевым по широкому спектру вопросов кыргызско-российской повестки, включая торгово-экономические связи, реализацию совместных проектов и координацию усилий в рамках интеграционных объединений", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в ходе визита запланирована встреча Мишустина с Жапаровым.

Ранее пресс-служба правительства РФ сообщила, что Мишустин и Касымалиев на переговорах в Чолпон-Ате на Иссык-Куле намерены "обсудить перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества". Кроме того, премьеры уделят внимание "развитию практической кооперации в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других отраслях". Особое внимание, указывает кабмин, главы правительств уделят московским договоренностям, которых достигли президенты РФ и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров в июле. Руководители двух стран обсуждали, в частности, работу российских предприятий в республике, инвестиции и вопросы обучения.

15 августа в городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области Киргизии Мишустин также примет участие в очередном заседании ЕМПС.