США не будут мешать возможным позитивным результатам встречи лидеров России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, указал источник

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Приезд Владимира Зеленского на Аляску в дни саммита РФ и США не ожидается, подтвердили ТАСС сразу несколько источников.

"Ожидать его приглашения не стоит", - сказал один из собеседников. "США не будут мешать возможным позитивным результатам встречи [президента России] Владимира Путина и [президента США] Дональда Трампа", - отметил другой источник.

Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.