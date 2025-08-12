Встреча Путина и Трампа на Аляске

Белый дом 15 августа сообщил, что лидеры РФ и США встретятся в городе Анкоридже

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с председателем КНДР Ким Чен Ыном предстоящие переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Президент России также поделился с Ким Чен Ыном информацией в контексте предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.

Переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа на Аляске. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры двух государств обсудят урегилирование украинского кризиса.

