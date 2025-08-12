Всем странам нужны мир и безопасность, подчеркнул глава РФПИ

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Ошибки бывшего президента США Джо Байдена и его администрации нужно исправить для мира и безопасности. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Миру нужны мир и безопасность. Ошибки Байдена нужно исправить", - написал он в X, комментируя публикацию Белого Дома, в которой американского лидера Дональда Трампа назвали "президентом мира".

Власти Камбоджи 7 августа официально выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира. Соответствующее письмо в Нобелевский комитет направил камбоджийский премьер-министр Хун Манет.

Трамп 8 августа сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.