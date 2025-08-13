Захарова: Зеленский борется не с Россией, а с украинским народом

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Киеву не нужны "граждане Украины ни живыми, ни мертвыми"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Владимир Зеленский борется не с Россией, он борется с украинским народом, чтобы "уничтожить его".

"Зеленский борется не с Россией. Зеленский борется с украинским народом. И миссия его, которая была за него кем-то прописана, заключается в том, чтобы уничтожить украинский народ, уничтожить его под флагами национализма, под флагами некоей национальной идентичности, но уничтожить физически, - подчеркнула она в эфире радио Sputnik, комментируя отказ Киева принять в рамках обмена тысячу пленных солдат ВСУ. - Не нужны им [Киеву] граждане Украины ни живыми, ни мертвыми".

Дипломат обратила внимание на молчание Киева по вопросу принятия в рамках обмена тысячи пленных солдат ВСУ.

Ранее помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с украинской стороной Владимир Мединский сообщил, что Киев отказался от 1 тыс. пленных солдат ВСУ в рамках обмена с Москвой, из-за чего второй этап обмена проходил тяжело, а третий еще не начался.