По его мнению, есть символизм в том, что Аляска, где пройдет саммит, была частью Российской Империи

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске символична и может принести "хоть какой-то прорыв" в урегулировании украинского кризиса. Такое мнение высказал в интервью ТАСС член постоянной комиссии по международному сотрудничеству Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Ионов.

Говоря о выборе места проведения встречи, собеседник агентства отметил, что видит здесь определенный символизм, так как Аляска была частью Российской Империи, а сейчас это регион США, который ближе всего расположен к РФ.

"Соответственно, мы очень оптимистично смотрим на возможное проведение этой консультации в части урегулирования украинского кризиса", - сказал Ионов.

По его оценке, подготовка к встрече идет в позитивном ключе, поэтому "можно ждать хоть какого-то прорыва по сравнению с теми консультациями, которые проводились в Турции и в Объединенных Арабских Эмиратах, и в Саудовской Аравии".

Ионов объявлен США в розыск. Госдепартамент объявил награду в $10 млн за информацию о том, где находится правозащитник. Сам Ионов, который ни разу не был в Соединенных Штатах, вину не признает и заявляет, что причиной возбуждения дела стала его поддержка спецоперации на Украине. Путин на встрече с членами СПЧ в 2024 году призвал правозащитника не переживать из-за розыска со стороны США, отметив, что "мы все работаем здесь, живем здесь".

"Они там пускай с собой сначала разберутся", - добавил глава государства.