РФ будет прорабатывать ответные шаги на высылку Эстонией российского дипломата

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Высылка Эстонией российского дипломата является не первым враждебным действием со стороны Таллина, ответные шаги Москвы будут прорабатываться. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.
"Это уже не первое такое враждебное действие со стороны Эстонии. Надо сказать, что мы уже даже к этому привыкли, - отметил он. - А что касается ответных шагов, то обычно они прорабатываются некоторое время и потом обнародуются. Поэтому мы своевременно предоставим комментарий относительно того, какие меры примем в отношении эстонских дипломатов".
Ранее Министерство иностранных дел Эстонии объявило дипломатического сотрудника посольства России в Таллине персоной нон грата и потребовало, чтобы он покинул страну.