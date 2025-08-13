РФ будет прорабатывать ответные шаги на высылку Эстонией российского дипломата

Такое действие является не первым враждебным со стороны Таллина, отметил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Высылка Эстонией российского дипломата является не первым враждебным действием со стороны Таллина, ответные шаги Москвы будут прорабатываться. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"Это уже не первое такое враждебное действие со стороны Эстонии. Надо сказать, что мы уже даже к этому привыкли, - отметил он. - А что касается ответных шагов, то обычно они прорабатываются некоторое время и потом обнародуются. Поэтому мы своевременно предоставим комментарий относительно того, какие меры примем в отношении эстонских дипломатов".

Ранее Министерство иностранных дел Эстонии объявило дипломатического сотрудника посольства России в Таллине персоной нон грата и потребовало, чтобы он покинул страну.