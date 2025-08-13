Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев отметил, что об этой позиции было заявлено 14 июня 2024 года

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Российская позиция по урегулированию украинского конфликта в преддверии саммита лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа остается неизменной. Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

"Что касается принципиальной позиции по урегулированию кризиса, то да, вы абсолютно правы, что позиция России неизменна, и она была озвучена в этом зале чуть больше года назад, 14 июня 2024 года", - сказал дипломат.

8 августа Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.