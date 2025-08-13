Глава республики Сергей Аксенов заявил, что "такой вариант реален"

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 августа. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что на Крымском полуострове могли бы принять президента США Дональда Трампа, если будет соответствующее приглашение от президента России Владимира Путина.

"По поводу публикаций в СМИ о возможности визита президента США Дональда Трампа в Крым. Такой вариант реален, если будет приглашение нашего президента. Мы будем рады, если в Крыму родится новый Ялтинский мир - прочный и справедливый", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения этих переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.