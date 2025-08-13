Количество городов, которые подвергаются обстрелам увеличилось в полтора раза, подчеркнул посол по особым поручениям российского дипведомства по преступлениям киевского режима

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Украина собирается применить весь арсенал запрещенных средств для срыва переговоров России и США на Аляске. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Сейчас Украина снова начинает говорить о том, что "давайте установим режим прекращения огня и давайте установим его на 30 дней". Наверно, за 30 дней легче установить фортификационные сооружения. В преддверии проведения важного саммита США и РФ важно смотреть на контекст. Он, к сожалению, со стороны Украины, поддерживаемой европейскими странами, негативный. Украина сегодня готова применить весь арсенал запрещенных средств для срыва и создания негативного информационного фона", - сказал дипломат на пресс-конференции в ТАСС в рамках форума "Битва за правду".

"Как только пошла информация, что готовится саммит и стороны подтвердили возможность встречи на Аляске лидеров двух стран, как минимум на четверть количество обстрелов приграничных территорий увеличилось, - продолжил Мирошник. - Количество городов, которые подвергаются обстрелам увеличилось в полтора раза. Все за считанные несколько дней перед этим".

В четверг, 7 августа, помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран - Владимира Путина и Дональда Трампа. В тот же день Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная.

Заявления о готовящейся встрече были сделаны после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, где его принял президент России.

По информации, размещенной в базе данных Госдепартамента США, саммит двух глав государств пройдет на Аляске 15 августа. Последний визит Путина в США состоялся в 2015 году.