Депутат Бородай: саммит РФ - США может повлиять на ситуацию во всем мире

Встреча президента России Владимира Путина с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом состоится на Аляске 15 августа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 августа. /ТАСС/. Встреча президента РФ Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом может существенно изменить обстановку в зоне проведения спецоперации, а также во всем современном мире. Такое мнение ТАСС выразил депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне проведения СВО Александр Бородай.

Саммит глав России и США состоится на Аляске 15 августа. Последний визит Путина в США был в 2015 году.

"[Встреча Путина и Трампа] может существенно поменять обстановку во всем современном мире, и в том числе на этой войне [СВО]. Потому что, конечно, СВО это как бы специальная военная операция, но даже этот термин является относительно верным, потому что в ней очень много не только чистой войны, но и политики", - сказал собеседник агентства.

О встрече лидеров РФ и США

7 августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран. В тот же день Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная. Заявления о готовящейся встрече были сделаны после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, где его принял Путин.