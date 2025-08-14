Встреча пройдет на Аляске

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 15 августа в составе официальной делегации примет участие в саммите России и США на Аляске, сообщили ТАСС информированные источники, близкие к делегациям.

"Кирилл Дмитриев примет 15 августа, в пятницу, участие в составе официальной делегации в саммите лидеров России и США", - сказали собеседники агентства.

В четверг, 7 августа, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров двух стран - Владимира Путина и Дональда Трампа. В тот же день Путин подтвердил подготовку встречи с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная.

Заявления о готовящейся встрече были сделаны после визита спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву 6 августа, где его принял Путин.

По информации, размещенной в базе данных Госдепартамента, саммит двух глав государств состоится на Аляске 15 августа. Последний визит Путина в США состоялся в 2015 году.