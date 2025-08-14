Ушаков назвал время встречи Путина и Трампа

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Она начнется в 22:30 мск с беседы тет-а-тет, отметил помощник президента России

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Встреча на Аляске президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 22:30 мск, ее откроет беседа тет-а-тет, в которой, помимо лидеров, будут участвовать только переводчики. Об этом рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Предусматривается, что все начнется завтра, 15 августа, примерно в 11:30 по местному времени (22:30 мск - прим. ТАСС) с беседы Владимира Владимировича Путина и Дональда Трампа, - рассказал дипломат. - Эта беседа пройдет в формате тет-а-тет, естественно, с участием переводчиков".