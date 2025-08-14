Ведется в первую очередь активная проработка политической составляющей саммита, отметил помощник главы российского государства

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Подготовка встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ведется интенсивно и вошла в завершающую фазу. Об этом заявил на брифинге помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Подготовка встречи президентов России и США вступила в завершающую фазу, - поделился дипломат. - С учетом того, что о встрече было объявлено лишь пять дней назад, то есть в ночь с прошлой пятницы на субботу, все делается в интенсивном режиме, решается масса технических вопросов, в том числе визовых".

"И, конечно, ведется в первую очередь активная проработка политической составляющей саммита", - добавил Ушаков.