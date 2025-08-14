РФ на саммите на Аляске представят Лавров, Ушаков, Белоусов, Силуанов и Дмитриев

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подчеркнул, что "будут весьма важные темы, носящие чувствительный характер"

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Состав российской делегации на переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа определен. В него вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, министр обороны России Андрей Белоусов, министр финансов РФ Антон Силуанов и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Состав участников уже определен. С учетом того, что обсуждаться будут весьма важные темы, носящие чувствительный характер, круг участников переговоров не широк. Назову членов российской делегации: это министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев", - сообщил Ушаков.