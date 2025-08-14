Встреча Путина и Трампа на Аляске

Его назовет Вашингтон, отметил помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Состав американской делегации на переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоятся 15 августа на Аляске, определен. Но будет правильнее, чтобы его озвучила американская сторона, отметил на брифинге помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

"Известен и состав американской делегации, но, наверное, будет корректно дождаться соответствующего объявления со стороны американских партнеров", - сказал представитель Кремля.