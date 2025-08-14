МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков сообщил, что на предстоящей 15 августа встрече российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске главной темой станет урегулирование украинского кризиса.
Он напомнил, что этот вопрос уже обсуждался 6 августа в Кремле с участием специального посланника президента США Стива Уиткоффа.
По словам Ушакова, в ходе встречи также планируется рассмотреть более широкий круг задач, связанных с обеспечением мира и безопасности, а также обсудить актуальные международные и региональные проблемы.