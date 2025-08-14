Ушаков: символично, что переговоры пройдут недалеко от захоронения летчиков СССР

Помощник российского лидера отметил, что рядом с военной базой, где будут проходить переговоры, на мемориальном кладбище захоронены девять советских летчиков

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. В Кремле отметили символичность предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая пройдет неподалеку от захоронения советских летчиков на Аляске. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он уточнил, что рядом с военной базой, где намечены переговоры, находится мемориальное кладбище, на котором покоятся девять советских летчиков, а также двое военнослужащих и двое гражданских. Все они погибли в 1942-1945 годах во время перегонки самолетов из США в СССР в рамках программы ленд-лиза.

По словам Ушакова, место встречи имеет особое историческое значение, так как напоминает о боевом братстве народов двух стран. Он подчеркнул, что это приобретает дополнительный символизм в год 80-летия Победы над нацистской Германией и милитаристской Японией.