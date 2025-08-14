Встреча Путина и Трампа на Аляске

Помощник президента России по внешнеполитическим вопросам отметил, что в завтраке примут участие члены делегаций РФ и США

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе саммита на Аляске 15 августа после разговора с глазу на глаз продолжат переговоры в формате рабочего завтрака, в котором примут участие члены делегаций двух стран.

Об этом журналистам рассказал помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

"Затем (после встречи тет-а-тет - прим. ТАСС) состоятся переговоры в составе делегаций, и эти переговоры продолжатся за рабочим завтраком", - сказал представитель Кремля.